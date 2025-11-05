Incautan 10 millones de cigarrillos de contrabando en Punta Arenas: Cargamento está avaluado en $300 millones

05 nov. 2025 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto de la Armada, Aduanas y Carabineros permitió la incautación de 10 millones de unidades de cigarrillos en dependencias de la Zona Franca de Punta Arenas.

El procedimiento, desarrollado en la jornada de este miércoles, fue el resultado de una investigación coordinada con la Fiscalía Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Cigarros estaban destinados a una bodega

Según informó el Gobernador Marítimo de Punta Arenas, capitán de navío litoral Felipe González, el procedimiento se originó tras un operativo en Puerto Natales, donde Aduanas y la Policía Marítima detectaron un camión con contrabando de cigarrillos.

“Efectuada las investigaciones, pudimos determinar que los cigarrillos estaban destinados a esta bodega", la cual estaba en el sector interior de la Zona Franca, según indicó.

Cargamento avaluado en $300 millones

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía Marítima, equipos OS7 y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, junto con personal de Aduanas. El cargamento fue inicialmente avaluado en unos $300 millones.

“En un operativo conjunto el día de hoy, entre Aduana, policía marítima y Carabineros, y efectuamos una entrada de registro encontrando aproximadamente hasta el minuto un contrabando avaluado en unos 300.000.000 de pesos”, indicó el capitán González.

Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes.