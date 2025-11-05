¿Quién es Trinidad, imputada por el asesinato de su hermano y sobrinos en La Reina? Mujer hizo yoga durante el interrogatorio

05 nov. 2025 - 15:45 hrs.

El triple asesinato del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos mellizos de 17 años, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 18 de octubre en su casa de La Reina, sigue sumando nuevas aristas.

Después de que el martes fue enviado a prisión preventiva Jorge Ugalde, principal sospechoso —quien además es cuñado de Cruz-Coke y tío político de los menores de edad— en las últimas horas las miradas apuntaron contra Trinidad Cruz-Coke, esposa de Ugalde y hermana del fotógrafo asesinado.

Un conflicto familiar por una herencia de $100 millones

Según apunta la tesis de la Fiscalía, el móvil del crimen sería por conflictos económicos entre Trinidad y Jorge Ugalde con la víctima del caso, principalmente por una sociedad familiar y una herencia de más de $1.000 millones.

En particular, existe un terreno de tres propiedades ubicado en calle La Cañada, La Reina, mismo lugar en el que ocurrió el crimen. Trinidad y Jorge buscaban vender el terreno tras la muerte de la madre de la familia hace dos años, sin embargo, Eduardo Cruz-Coke se negaba. Además, había dos departamentos más en la comuna de Santiago que habían sido heredados para Trinidad y Eduardo.

En noviembre del año pasado, Trinidad y Jorge le obsequiaron un helado a Eduardo, quien tras consumirlo terminó intoxicado y en urgencias, aunque jamás denunció el hecho.

¿Quién es Trinidad Cruz-Coke y qué relación tiene con el crimen de su hermano y sobrinos?

A pesar de que Ugalde estará en prisión preventiva por los 180 días de investigación, Trinidad también figura en calidad de imputada, pero de momento no ha sido detenida.

La mujer no estaba en el domicilio en el momento del crimen, de hecho, esa mañana viajó a Pichilemu. Sin embargo, llamó la atención su actitud distante tras el crimen, pues ni siquiera fue al funeral de sus sobrinos.

Además, cuando fue interrogada por la policía, de forma insólita se puso a hacer yoga, con la excusa de que sufría de un dolor de espalda.

La fiscal jefa de Género, Carolina Remy-Maillet, planteó la posibilidad de "coautoría o participación de otras personas (en el crimen), donde no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie". La mujer podría tener participación como autora intelectual.