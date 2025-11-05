Nuevo video sobre la desaparición de María Ercira: Registro muestra sospechoso actuar de portero del fundo

05 nov. 2025 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevas pistas surgen en torno a la desaparición de María Ercira, adulta mayor a la que se le perdió el rastro en mayo de 2024 mientras almorzaba con su familia, celebrando el Día de la Madre, en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

Mediante una detective privada que contrató la familia de María Ercira, se encontró un video inédito del día de la desaparición en el que se ve una sospechosa actitud del portero del fundo.

Video inédito

Carla Hernández, nieta de María Ercira, explicó en Canal 13 que, una vez que su abuela desapareció, le avisaron de inmediato al portero del fundo, pero "él le dice a mis papás que no ha pasado ninguna señora, incluso que no ha salido nadie", relató.

Minutos después, en un registro inédito al que tuvo acceso la familia, se ve al trabajador hablando por teléfono con la administradora del fundo, conversación donde la jefa le informó al trabajador que estaban buscando a una mujer desaparecida.

Tras ello, el portero dejó su puesto de trabajo, "se sube a una camioneta roja y se va hacia la parte de arriba del fundo, él tiene una casa arriba. Ahí está 15-16 minutos", explicó Carla.

Este nuevo video, al que la familia no había tenido acceso, data de las 17:07 horas de aquella tarde, aunque la última imagen de María Ercira fue alrededor de las 15:20.

Informe de la PDI erróneo y declaración falsa

Lo más llamativo de todo es que un informe de policial indica que el portero nunca dejó su puesto de trabajo. A juicio de Carla, esto se debe a que la investigación está "contaminada", pues hay una querella contra un funcionario de la PDI por obstrucción a la investigación y falsificación de documento público.

En la misma línea, Sabrina Gambazza, perfiladora criminal argentina, quien fue contratada por la familia para indagar el caso, comentó al citado medio que el portero "declaró que había ido a buscar a María Ercira a las cabañas y a los alrededores del restaurante, pero con estas cámaras nos damos cuenta que no fue así, él subió la pendiente. Es el único que la sube".

Es más, aclaró que "esa camioneta roja (a la que se subió el portero) yo no la había visto en todo el material que teníamos. Solamente teníamos 20 minutos para reconstruir, y en realidad había dos horas más que nunca nos fueron informados".

Para cerrar, Carla Hernández lanzó una nueva hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con su abuela: "Yo creo que ella pudo haber tenido un accidente dentro del fundo y que los dueños del fundo quizás dieron la orden de ocultarla". De paso, adelantó que pidieron cambiar de fiscal y que el FBI investigue el caso.

Todo sobre Policial