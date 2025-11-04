Fotógrafo asesinado habría sufrido intento de envenenamiento el año pasado: Familiares le habrían dado un helado

04 nov. 2025 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes surgen en torno al crimen del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos de 17 años, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 18 de octubre en su casa de La Reina, Región Metropolitana.

A pesar de que en primera instancia se investigó como un parricidio con suicidio, el lunes la PDI detuvo a Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke y tío de los menores de edad. Este hombre, junto a su pareja (hermana de Cruz-Coke) anteriormente habrían intentado envenenarlo con un helado.

Lo habría intentado envenenar con un helado

La PDI determinó que Cruz-Coke mantenía constantes disputas económicas con su hermana, Trinidad, y con su cuñado Jorge Ugalde. El problema surgió hace dos años, cuando falleció la madre de los hermanos, lo que dio inicio a una presunta disputa por la herencia.

En particular, existe un terreno ubicado en calle La Cañada, La Reina, —mismo lugar en el que ocurrió el crimen— el que estaría dividido en tres partes: uno para el fotógrafo, otro para su hermana y otro perteneciente a la madre.

Presuntamente, la hermana del fallecido buscaba vender el terreno, sin embargo, Cruz-Coke se negaba, lo que dio origen a una disputa familiar que en 2024 terminó con el fotógrafo intoxicado por comer un helado que su hermana le habría obsequiado.



Al respecto, Daniel Silva, amigo del fallecido, contó en Mucho Gusto que un amigo en común de ambos "le habría dicho (a Cruz-Coke) 'oye, pero tienes que ir a denunciar esto', pero él dijo que no, como que no se le pasó por la mente que querían hacerle daño". De hecho, nunca hubo una denuncia al respecto.

Herencia de cerca de $1.000 millones

Además del terreno en disputa con las tres casas, la herencia familiar también incluiría dos departamentos en el centro de Santiago, por lo que se avalúa que estaban en disputa un total de $1.000 millones.

La Fiscalía investiga, entonces, un posible crimen planificado por parte de Ugalde y Trinidad. El primero es formalizado este martes por el triple homicidio, mientras que la mujer está imputada, pero aún no es detenida.