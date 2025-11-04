"Ha sido muy duro, macabro y escabroso": Senador Luciano Cruz-Coke por asesinato de su primo fotógrafo junto a sus dos hijos

04 nov. 2025 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) conversó con Mucho Gusto para ahondar en el vuelco que tuvo la investigación del deceso de su primo, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, y sus dos mellizos, hecho que ahora está siendo investigado como un triple homicidio y donde el principal sospechoso es Jorge Ugalde Parraguez, cuñado de la víctima.

¿Qué dijo el senador Luciano Cruz-Coke por el asesinato de su primo?

La autoridad política señaló que se ha tomado el caso "con prudencia, porque la Fiscalía tenía que establecer cuáles eran las condiciones de este supuesto parricidio que terminó transformado en un homicidio triple (...) A nosotros siempre nos pareció muy extraño que Eduardo, que era una persona que quería mucho a sus niños, hubiera estado en una situación como esta".

Sobre la relación con su prima Trinidad Cruz-Coke, esposa de Ugalde Parraguez y hermana del fotógrafo asesinado, y quien también está en calidad de imputada, el senador afirmó que "a la Trinidad la conocíamos poco en general, era una persona más reservada".

Respecto a la imputación de su prima, el senador Luciano Cruz-Coke enfatizó: "No quiero adelantar juicios. Creo que hay que esperar la investigación y hay que ser prudente con lo que ha sucedido hasta el momento".

Una de las hipótesis sobre qué motivó el crimen habría sido por herencias, el senador de Chile Vamos dijo desconocer detalles sobre aquello. Sin embargo, precisó que "sabíamos que había una sucesión, que era la de mi tío Eduardo y su esposa. Y bueno, que los herederos naturales eran Eduardo y la Trinidad, y los niños de cada uno de ellos".

Por último, la autoridad política sinceró que el caso del homicidio de su primo "ha sido muy duro y muy macabro, todo muy escabroso, terrible, terrible por los niños, terrible por Eduardo, porque era una persona de gran corazón y muy bondadoso".

Todo sobre Policial