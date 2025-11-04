Fiscalía confirma que esposa del cuñado del fotógrafo que fue asesinado junto a sus mellizos está en calidad de imputada

04 nov. 2025 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Oriente confirmó este martes que Trinidad Cruz-Coke, esposa de Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Croke y sus dos mellizos, está en calidad de imputada.

Por tanto, la hermana de la víctima también está siendo investigada por el asesinato del fotógrafo. Eso sí, precisaron que no se encuentra detenida.

Cuñado del fotógrafo asesinado será formalizado en esta jornada

Si bien aún no se especifica a qué hora será formalizado Ugalde Parraguez, desde la Fiscalía Oriente indicaron que aquello debería ser "alrededor del mediodía".

Las cámaras de Mucho Gusto captaron cómo fue la caótica salida del imputado, quien no entregó declaraciones ante las consultas de la prensa.

La muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus mellizos se reportó el pasado 18 de octubre al interior de un domicilio de la comuna de La Reina.

En primera instancia, se habló de un presunto parricidio con posterior suicidio. Pero en las últimas horas la investigación tuvo un vuelco y el hecho está siendo periciado como un homicidio, debido a que no se encontró el arma con la que el fotógrafo habría actuado.

Por último, también se indaga que el crimen tuvo como factor una discusión por herencia. Los detalles del caso serán entregados en la audiencia programada para hoy.

