"Se pudo descartar cada una de sus teorías": Las contradicciones del cuñado detenido por el homicidio de fotógrafo y sus dos hijos

03 nov. 2025 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes fue detenido el cuñado del fotógrafo de la Teletón Eduardo Cruz-Coke, quien fue encontrado fallecido junto con sus dos hijos mellizos el pasado 18 de octubre en un domicilio de la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

El hombre de 59 años fue capturado en el domicilio en el que residía en calle La Cañada, mismo inmueble donde ocurrió el crimen, el cual en primera instancia fue indagado como un robo, luego como un parricidio y finalmente como un triple homicidio, descartando las primeras dos hipótesis.

PDI acredita participación de hombre en crimen del fotógrafo y sus hijos

"De acuerdo a los antecedentes preliminares de la concurrencia al sitio suceso el día de los hechos (...), se logra descartar en un principio la primera línea de investigación de que se trataba de un robo", expuso el prefecto Instepecto Jorge Abate, jefe nacional de Delitos contra las Personas.

"Incluso, se habló dentro de las primeras líneas de investigación durante las primeras horas de un probable parricidio por parte del sujeto a mayor de edad fallecido en contra de sus dos hijos", agregó, precisando que esto también se descartó.

Abate afirmó que "a este momento tenemos totalmente acreditada la participación y situado en el mismo sitio del suceso a la persona imputada y detenida... Esta investigación no termina acá, así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas".

Las contradicciones del cuñado

El fiscal Francisco Lanas, jefe de la Fiscalía Flagrancia Oriente, detalló que "la primera indagatoria se enfocó a tomar las declaraciones a diversos testigos que habían estado presentes en el sitio del suceso la tarde en que ocurrió el homicidio".

"A partir de la declaración en calidad de imputado de la persona hoy detenida, se fueron descartando cada uno de los puntos que él destacó en su declaración que le permitían exculparse de la comisión del ilícito", sostuvo.

"A partir de las cámaras de seguridad, de evidencia genética en el sitio suceso, trabajo de cámaras corporales de Carabineros, se pudo descartar cada una de sus teorías, solicitando el día de hoy una orden de detención por el homicidio calificado de estas tres personas", agregó.

Imputado arrojó una bolsa al canal San Carlos

Sobre los registros que captaron al imputados botando una bolsa al canal San Carlos, Lanas expuso que "parte del trabajo de las cámaras de seguridad era establecer la ruta que siguió el imputado, momentos antes y después de la comisión del hecho. Esto nos permite establecer que el imputado se deshace de un elemento, y es materia de investigación que contenía dicho elemento".

"Se contradice con lo señalado en su declaración, de que él solamente salió a a correr con su perro, sólo a dar una vuelta cerca de su domicilio para luego volver en horas que tampoco pudieron ser corroboradas mediante las cámaras de seguridad", aseveró.

Herencia sería una de las motivaciones del delito

El prefecto Abate señaló que como principal línea de investigación se maneja que "el móvil (del crimen) correspondería a conflictos familiares".

Al ser consultado si se trataría a discusiones por una herencia, respondió: "Sí, es parte de la de lo que se investiga".

Respecto al homicidio de los menores, quienes no presentaban lesiones visibles, el fiscal Lanas explicó que "la causa preliminar que tenemos de muerte es de asfixia, sin existir huellas de violencia por parte de terceros, por lo cual los elementos que se van a poner en la audiencia de formalización es qué sustancia le pudiesen haber suministrado".