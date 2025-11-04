Accidente de tránsito en Estación Central deja a cuatro personas lesionadas: uno de los conductores no portaba su licencia

04 nov. 2025 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana, hecho que dejó a cuatro personas lesionadas.

En específico, el siniestro se registró en Alameda con Matucana, en el límite con la comuna de Santiago Centro.

¿Qué informó Carabineros?

Carabineros informó que el accidente involucró a dos vehículos particulares y un bus de Red Movilidad.

Respecto a las personas lesionadas, que son cuatro adultos, se indicó que ninguno resultó con heridas de gravedad. Asimismo, se detalló que uno de los conductores no portaba su licencia de conducir.

Desde la institución policial precisaron que se tuvieron que cortas las 2 pistas de circulación de buses en la intersección donde ocurrió el accidente.

Por último, el reporte de Carabinero señaló que el tránsito fue restablecido en su normalidad.

Todo sobre Policial