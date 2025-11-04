Este martes formalizan al imputado por el homicidio del fotógrafo y sus dos mellizos de La Reina

04 nov. 2025 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

En el Cuarto Juzgado de Garantía será formalizado este martes Jorge Ugalde Parraguez, imputado por el triple homicidio de su cuñado Eduardo Cruz-Coke (62) y de sus dos hijos de 17 años, cometido el 18 de octubre pasado en la comuna de La Reina.

En la audiencia, el fiscal Francisco Lanas formalizará a Ugalde Parraguez por homicidio calificado y expondrá los motivos del crimen que estarían relacionados con conflictos familiares por una herencia.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía y la PDI?

El imputado fue quien dio aviso del hallazgo de los cuerpos dentro del terreno que compartía con las víctimas en avenida La Cañada. En este mismo lugar fue detenido por Brigada de Homicidios de la PDI, tras descartarse su coartada de haber salido a pasear con su perro al momento de las muertes.

Después de dos semanas de indagatorias, la Fiscalía Metropolitana Oriente y la BH determinaron que no se trataba de un parricidio y suicidio, ya que Cruz-Coke presentaba heridas atribuibles a terceros, mientras que los adolescentes habrían sido asfixiados tras ser drogados.

Con respecto a los hermanos, Lanas señaló que "la causa preliminar que tenemos de muerte es de asfixia, sin existir huellas de violencia por parte de terceros. Por lo cual, los elementos que se van a exponer en la audiencia de formalización es qué sustancias le pudiesen haber suministrado a los menores para que estos no pudiesen resistir la acción mecánica de un tercero que les provoca la asfixia y la muerte".

Por su parte, el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe Nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, afirmó que el imputado habría utilizado una máscara en la comisión del crimen. "Efectivamente, se encuentran algunos elementos en el sitio del suceso, los cuales han sido periciados, para dar resultados positivos para efecto de lograr la imputación de la persona detenida. No obstante, se trabaja justamente en la ubicación del arma y otros elementos asociados".

“También se logra establecer fehacientemente la ubicación del imputado en el sitio del suceso, eso se acredita además por registro fílmico, registro telefónico también y de otro tipo, los cuales contrastan totalmente a la primera declaración que otorga el imputado", añadió Abatte.

