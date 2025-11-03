Carabinero es atropellado por moto en medio de controles al comercio ambulante: Cámaras de seguridad captaron el momento

03 nov. 2025 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, un funcionario de Carabineros fue atropellado por una motocicleta sin patente, mientras se encontraba en un control al comercio ambulante en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El momento fue captado por cámaras de seguridad, las cuales no sólo registraron el atropello, sino que también la detención del motorista.

¿Qué se sabe del atropello al carabinero en San Bernardo?

Según señaló el alcalde de San Bernardo, Cristopher White, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:25 horas.

"Carabineros junto a personal de Seguridad Municipal ven una moto sin patente y Carabineros decide hacer un control selectivo en el procedimiento, y la persona (el motorista) se avalancha de forma directa con la intención de escapar, también generando un posible homicidio frustrado", sostuvo.

De acuerdo a la información policial, tras el hecho el motorista, que registra antecedentes, fue detenido.

¿Cuál es el estado de salud del Carabineros?

El funcionario lesionado se encuentra fuera de riesgo vital y fue trasladado al SAR "para poder solucionar una posible fractura", señaló White.

El alcalde también solicitó a la Fiscalía "medidas ejemplificadoras", y anunció una querella por homicidio frustrado y daño al espacio público.