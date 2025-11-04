"Sus hijos eran sus tesoros": Amigos de fotógrafo asesinado con sus mellizos valoran que verdad salga a la luz

04 nov. 2025 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción causó el vuelco en el crimen del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos mellizos de 17 años, quienes fueron hallados sin vida el pasado 18 de octubre en su casa de La Reina, en la Región Metropolitana.

En un principio se planteó la idea de un parricidio con posterior suicidio por parte del padre, sin embargo, este lunes la PDI detuvo a Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke y tío de los menores de edad, quien será formalizado este martes por el triple homicidio.

A pesar del impacto de la noticia, los cercanos de Cruz-Coke lo tomaron con alivio, pues nunca pensaron que él hubiera sido capaz de asesinar a sus dos hijos, pues eran sus seres más queridos, según afirmaron dos amigos del fotógrafo de 61 años.

"Sus hijos eran una alegría, eran sus tesoros"

En conversación con Mucho Gusto, Daniel Silva, amigo de infancia de Eduardo, comentó que la triple muerte "fue una bomba tremenda, pero tuve la convicción de que Eduardo no era el causante de esto, y eso lo puedo compartir con mucha gente de su infancia y amistades (...). Ya la tragedia es muy muy grande y la pena es muy grande, para que más encima estén manchando su nombre".

De hecho, remarcó que la madre de los adolescentes y exesposa de Cruz-Coke estaba convencida de su inocencia. "Ella dijo en el funeral: 'mis hijos no pudieron tener un mejor padre'", recordó Silva. "Sus hijos eran una alegría, eran sus tesoros", añadió.

De paso, comentó que "Eduardo es de esas personas que a mí me marcó, porque es sencillo, austero, muy respetuoso (...), así que felicidad no hay, pero cierta tranquilidad sí, porque el nombre de Eduardo quede como lo que era él realmente, una gran persona".

Respecto a un eventual conflicto económico de Cruz-Coke con su hermana y su cuñado que pudiese haber motivado el crimen, Silva explicó que su amigo nunca le hizo mención de algún drama familiar: "Él siempre me hablaba de las cosas positivas de la familia". Sin embargo, reconoció que no recuerda haber visto a la hermana en el funeral.

"Él vivía por sus hijos, los adoraba"

En tanto, Gabriel San Martín, amigo y exasistente de cámara de Cruz-Coke, afirmó que cuando supo de su muerte "yo no me lo creía, yo veía lo que decían los medios y no podía ser él, porque él vivía por sus hijos, los adoraba".

"Era muy cariñoso con sus hijos, los amaba, los adoraba, él daba todo por ellos. Ellos tenían un problema motor para caminar, iban a Teletón (institución en la que Cruz-Coke trabajaba)", contó en Mucho Gusto.

En cuanto al conflicto con su hermana, reconoció que "en algún momento me comentó algo, pero no le dio mucha importancia"