Manejaba en estado de ebriedad: Cámaras captan a conductora que chocó cuatro veces en Iquique
¿Qué pasó?
Una mujer fue detenida por Carabineros de la Primera Comisaría de Iquique, en la región de Tarapacá, luego de ser captada por cámaras de seguridad mientras conducía en estado de ebriedad y colisionaba repetidamente con un vehículo y un inmueble de la ciudad.
El registro de las cámaras
El hecho ocurrió en la intersección de Calle Tarapacá con Juan Martínez, donde el personal de la Central de Cámaras Municipales observó el recorrido errático del vehículo, alertando de inmediato a Carabineros.
En las imágenes se aprecia a la conductora impactando contra un inmueble y luego realizando una maniobra en reversa, chocando con un vehículo estacionado. Pese a los golpes, la mujer vuelve a avanzar y colisiona nuevamente con el mismo inmueble, repitiendo la maniobra marcha atrás para volver a golpear el mismo automóvil.
Conductora fue detenida
Tras recibir el aviso, una patrulla policial se trasladó al sitio y fiscalizó a la conductora, quien presentaba hálito alcohólico evidente. Se le practicó la prueba respiratoria, que confirmó que manejaba con más de dos grados de alcohol en la sangre.
Según informó Carabineros, la mujer —de nacionalidad peruana— fue detenida por conducción en estado de ebriedad y daños.
Por disposición del fiscal de turno, la conductora quedó apercibida mientras continúa la investigación del caso.
Carabineros de la 1ra. Comisaría #Iquique junto a la Central Alerta Municipal @IquiqueDeTodos, logró la detención de una conductora por el delito de conducción en estado de ebriedad y daños el hecho fue ocurrido en el sector norte de la ciudad.#OrdenYPatria. pic.twitter.com/5lpKXgkwJh— Carabineros Región de Tarapacá (@CarabTarapaca) November 5, 2025
