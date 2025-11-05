Cantante urbano "Standly" es detenido en San Felipe por manejar bajo influencia de drogas: Andaba con dos bolsas de marihuana

05 nov. 2025 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano Camilo Fernando Paredes Aguirre, más conocido como "Standly", fue detenido este miércoles en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso.

Desde Carabineros confirmaron a Meganoticias.cl que la detención del artista fue por manejar bajo la influencia de las drogas, mientras que además portaba dos bolsas de marihuana.

¿Qué se sabe de la detención de "Standly"?

Desde la institución policial indicaron que la aprehensión del cantante se originó tras una fiscalización al vehículo donde iba el cantante, el que no se detuvo ante las señales de tránsito que realizaron los uniformados.

Debido a lo anterior, se realizó la fiscalización correspondiente, donde se encontraron las dos bolsas de marihuana.

Por órdenes del fiscal, al artista se le realizó un examen toxicológico y narcotest, el cual marcó positivo ante la presencia de THC (principal compuesto de la marihuana), por lo que se procedió a su detención.

"Standly" será pasará a control de detención, donde se conocerán más antecedentes del hecho.

