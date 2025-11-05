"Encontré a tres personas muertas": Así fue la llamada que hizo a Carabineros el sospechoso del crimen de fotógrafo y sus hijos

05 nov. 2025 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se dio a conocer el audio de la llamada que realizó Jorge Iván Ugalde para denunciar el hallazgo de los cuerpos del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus mellizos (17) ya fallecidos al interior de su vivienda en la comuna de La Reina, hecho ocurrido el pasado 18 de octubre.

Al principal sospechoso del asesinato, quien se encuentra en prisión preventiva por la muerte de su cuñado y sobrinos, no se le escuchó con la voz quebrada tras denuncias un hecho de tal envergadura.

"Hay un crimen"

A continuación, revisa la llamada que realizó Ugalde a Carabineros para denunciar el hallazgo de los tres cuerpos sin vida.

Carabineros: Buenas tardes, ¿cuál en su emergencia?

Jorge Ugalde: Buenas tardes, en mi casa encontré a tres personas muertas. Hay un crimen .

. Carabineros: ¿Cuál es la dirección?

Jorge Ugalde: La Cañada ...., en la Reina.

Carabineros: ¿En qué parte los encontró?

Jorge Ugalde: Uno en la terraza y otros dos en una habitación .

. Carabineros: No manipule nada. ¿Cuál es su nombre?

Jorge Ugalde: Me llamó Iván Ugalde.

Carabineros: ¿Usted es propietario del domicilio?

Jorge Ugalde: Sí.

Carabineros: ¿Se mantiene algún resto de disparo, caballero, algo en el piso?

Jorge Ugalde: La persona que está en la terraza tiene una montonera de sangre debajo y se ve que en el cuello tiene heridas .

. Carabineros: ¿Hay algún resto de casquillo, de disparos alrededor?

Jorge Ugalde: Yo llegué hace poco rato y le estoy llamando, no he revisado algo como lo que usted me está preguntando .

. Carabineros ¿Las personas son familiares suyos? ¿Son conocidos?

Jorge Ugalde: Sí, mi cuñado y sus dos hijos, o sea, mis sobrinos .

. Carabineros: No manipule nada, por favor. Necesito que no manipulen nada. Trate de mantener las puertas cerradas y que nadie ingrese.

Jorge: Mire, en esta casa no hay timbre. Si necesita comunicarse conmigo, llámenme, es la manera.

Así recibió Jorge Ugalde a Carabineros tras denunciar el crimen

Además, se dio a conocer un video grabado por Carabineros que muestra el momento exacto en que los uniformados arribaron al domicilio ubicado en La Cañada tras la denuncia que hizo el principal sospechoso del crimen.

Una funcionaria dijo "hola", momento en que después Jorge Ugalde se acerca y le explica lo que ocurrió.

"Buenas tardes. Él es mi cuñado, en el dormitorio hay dos niños, que son de 16 a 17 años, son mis sobrinos, hijos de él", le dijo el hombre a la carabinera.

