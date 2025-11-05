Un hombre y una mujer fueron detenidos por microtráfico en Estación Central: Se incautó pasta base y cocaína

05 nov. 2025 - 06:42 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del martes, un hombre y una mujer fueron detenidos en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, luego de ser fiscalizados por Carabineros, quienes se percataron que portaban sustancias ilícitas.

Según informó la institución policial, el hecho ocurrió en la calle Coronel Souper, donde los uniformados se acercaron al vehículo en el que estaban ambas personas, las que despertaron las sospechas de los uniformados.

¿Qué dijo Carabineros?

Al percatarse de la presencia de Carabineros, la mujer se bajó del móvil y huyó a pie, dejando abandonada una mochila. Se informó que fue detenida a los pocos metros. En tanto, el conductor del vehículo fue detenido en el lugar.

Las personas aprehendidas, por microtráfico de drogas, corresponden a un hombre de nacionalidad haitiana de 32 años y a una mujer colombiana de 42 años, quienes cuentan con antecedentes penales.

El teniente Juan Muñoz, de la Prefectura Radiopatrullas, dijo que "se incautó desde las vestimentas de estas personas extranjeras un kilo de pasta base y 31 gramos de clorhidrato de cocaína".

Por último, la autoridad policial indicó que los detenidos pasarán al primer control de detención en la jornada de este miércoles.

