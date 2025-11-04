Caso Muñeca Bielorrusa: Allanan vivienda de esposo de exministra Ángela Vivanco

04 nov. 2025 - 19:44 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este martes, Carabineros llegó hasta una vivienda de la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, donde vive Gonzalo Migueles, esposo de la destituida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso "Muñeca Biellorrusa".

El domicilio fue allanado, al igual que otras dos viviendas. De acuerdo a la Fiscalía, existen tres órdenes de detención, pero no confirmó si se concretaron.

¿Qué se sabe de los allanamientos?

El fiscal Marcos Muñoz indicó que "la Fiscalía de la región de los Lagos, en conjunto con el Departamento de Jefatura de Mitigación Patrimonial y Lavado de OS7 de Carabineros, están dando cumplimiento a una resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de la ciudad de Santiago, que hizo relación con diligencias de entrada, registro e incautación en diversos domicilios, así como también detención de diversas personas".

Sobre si se han concretado detenciones, respondió que "no puedo proporcionar información respecto a esto, todavía hay que cerrar diligencias".

¿Cuál es el vínculo de Migueles con el caso?

Vivanco está siendo indagada por delitos de corrupción, luego de que se revelaran sus chats con el abogado Luis Hermosilla, quien permanece en arresto domiciliario.

En ese contexto se habrían descubierto millonarias transferencias al esposo de la exministra a través de una sociedad de su propiedad. El dinero provenía de Yamil Najle Alée, pocos meses antes de que fuera nombrado conservador de Bienes Raíces de Chillán.

Además, se estarían indagando los chats en que Migueles habría intervenido para gestionar nombramiento de fiscales, jueves, notarios y conservadores.

