Hombre es asesinado a disparos en plena calle de Cerro Navia: Investigan si auto quemado en las cercanías está vinculado al crimen

04 nov. 2025 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, un homicidio ocurrió en la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, donde un hombre fue baleado en plena vía pública.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Félix Bulnes para atender sus heridas, pero debido a la gravedad de estas, falleció en el recinto.

¿Qué se sabe del homicidio en Cerro Navia?

De acuerdo a información preliminar, los disparos se habrían producido en el sector de Sara Gajardo con Alpacatal.

Posteriormente, un vehículo fue encontrado quemado en el sector de Carrascal con Costanera Sur, por lo que se está indagando si está relacionado con el crimen.

Investigación de homicidio en Cerro Navia

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentra a cargo del procedimiento, y la fiscal Paola Salcedo determinó el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI).

La institución, a través de la Brigada de Homicidios, realizará las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias de los hechos y dar con los responsables.