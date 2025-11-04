Una máscara, una pistola falsa y una bolsa arrojada al canal: Las pruebas contra el cuñado del fotógrafo asesinado en La Reina

04 nov. 2025 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se desarrolló la audiencia de formalización de Jorge Ugalde, acusado del triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y de sus dos hijos de 17 años el pasado 18 de octubre en la comuna de La Reina. El principal sospechoso del asesinato quedó en prisión preventiva.

Ugalde, quien es cuñado y tío de las víctimas, fue detenido el lunes, más de dos semanas después del asesinato. Él mismo llamó a Carabineros para denunciar el crimen, que en un principio se había investigado como un parricidio con posterior suicidio por parte del fotógrafo, sin embargo, una máscara y una pistola falsa serían las pruebas claves en su contra.

Manchas de sangre del sospechoso en la escena del crimen

Según publicó La Tercera, dos días después de las muertes, los investigadores confirmaron que las heridas cortopunzantes que Cruz-Coke tenía en su cuerpo eran atribuibles a terceras personas. Además, la hipótesis del robo al domicilio se descartó.

En las últimas horas, los informes biológicos confirmaron que las puñaldas a Cruz-Coke en su cuello no habían sido autoinfligidas, mientras que los menores tenían signos de haber sido asfixiados tras haber sido adormecidos con medicamentos inductores del sueño.

Asimismo, en lugar del crimen había varias muestras de sangre, algunas con ADN correspondiente a Ugalde, lo que haría suponer un posible enfrentamiento o resistencia por parte de la víctima. En ese contexto, el psicólogo y cuñado de Cruz-Coke es acusado del delito de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar. El móvil del crimen serían conflictos económicos de herencia.

Una máscara, una pistola y una bolsa arrojada al canal: Las pruebas contra el cuñado

Uno de los enigmas en el caso es el arma homicida, pues los investigadores nunca la encontraron. Sin embargo, un video al que tuvo acceso Mega, muestra al sospechoso del crimen paseando a su perro con una bolsa de papel, la que habría lanzado posteriormente al canal San Carlos. En ella podría estar el arma.

Asimismo, la policía encontró en el domicilio una máscara de mono de estilo Halloween con restos de ADN y sangre de Ugalde, la que había comprado la mañana del 18 de octubre en un mall chino, consignó el citado medio. Los investigadores creen que la pudo haber utilizado durante el crimen.

Antes de los hechos, el imputado también compró una pistola falsa, que fue encontrada en el domicilio. Para los investigadores, el detenido intentó simular un robo para desviar el rumbo del caso.

Otro detalle que será utilizado por la Fiscalía durante la formalización es la llamada Ugalde al 133 para dar aviso del crimen, pues no mostró mayores emociones y solo se limitó a decir "los mataron". A ello se suma que el año pasado habría intentado envenenar a Cruz-Coke con un helado junto a su pareja, Trinidad, la hermana del fallecido. Esta última está imputada, pero aún no ha sido detenida.