Realizan allanamientos simultáneos en Iquique y Alto Hospicio para desbaratar red de gendarmes ligada al narcotráfico
¿Qué pasó?
Allanamientos simultáneos se están desarrollando en la mañana de este miércoles en las comunas de Alto Hospicio e Iquique por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) para desbaratar una red de gendarmes que estaba ligada al narcotráfico.
¿Qué se sabe de los allanamientos que se están realizando el Alto Hospicio e Iquique?
Según explicó el periodista Juan Carlos Araya, los gendarmes operaban desde el interior de la cárcel de Alto Hospicio, quienes estaban al servicio de dos poderosos narcotraficantes, los que les pagaban importantes sumas de dinero para que ingresaran sustancias ilícitas al recinto penitenciario.
Los allanamientos se están realizando en las dos comunas mencionadas para dar, también, con los cómplices de la red de gendarmes, quienes son personas civiles que habrían prestado sus cuentas bancarias. Asimismo, algunas estarían vinculadas sentimentalmente con algunos funcionarios de Gendarmería.
Según la información que se ha conocido hasta ahora, son más de 10 funcionarios los que están en las miras de la Fiscalía.
Otro de los recintos que fue allanado es la cárcel de mujeres de Iquique.
En las próximas horas se realizará un punto de prensa donde se entregarán más detalles de los allanamientos que se han realizado.
