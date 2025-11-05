Impactante audio y video del momento en que sospechoso del asesinato de fotógrafo y sus mellizos denunció el hecho a Carabineros

05 nov. 2025 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante audio y video relacionados con el homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos (17) se dieron a conocer la jornada de este miércoles. Las víctimas fueron encontradas sin vida el pasado 18 de octubre en su vivienda de la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

En concreto, los registros corresponden a la llamada que realizó Jorge Iván Ugalde, principal sospechoso del crimen y que actualmente está en prisión preventiva, a Carabineros para denunciar el hallazgo de los tres cuerpos.

El segundo registro corresponde al momento exacto en que funcionarios de Carabineros arribaron a la vivienda donde ocurrieron los hechos, donde se ve que fueron recibidos por Ugalde.

La llamada que alertó del homicidio del fotógrafo y sus dos mellizos

Cabe recordar que preliminarmente el caso fue llevado como un parricidio con posterior suicidio, pero los avances investigativos permitieron que la investigación tuviera un vuelco, considerando que nunca se pudo encontrar el arma con la que el fotógrafo habría actuado.

A continuación, revisa la llamada que realizó Jorge Ugalde para denunciar la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

Carabineros: Buenas tardes, ¿cuál en su emergencia?

Jorge Ugalde: Buenas tardes, en mi casa encontré a tres personas muertas. Hay un crimen .

. Carabineros: ¿Cuál es la dirección?

Jorge Ugalde: La Cañada ...., en la Reina.

Carabineros: ¿En qué parte los encontró?

Jorge Ugalde: Uno en la terraza y otros dos en una habitación .

. Carabineros: No manipule nada. ¿Cuál es su nombre?

Jorge Ugalde: Me llamó Iván Ugalde.

Carabineros: ¿Usted es propietario del domicilio?

Jorge Ugalde: Sí.

Carabineros: ¿Se mantiene algún resto de disparo, caballero, algo en el piso?

Jorge Ugalde: La persona que está en la terraza tiene una montonera de sangre debajo y se ve que en el cuello tiene heridas .

. Carabineros: ¿Hay algún resto de casquillo, de disparos alrededor?

Jorge Ugalde: Yo llegué hace poco rato y le estoy llamando, no he revisado algo como lo que usted me está preguntando .

. Carabineros ¿Las personas son familiares suyos? ¿Son conocidos?

Jorge Ugalde: Sí, mi cuñado y sus dos hijos, o sea, mis sobrinos .

. Carabineros: No manipule nada, por favor. Necesito que no manipulen nada. Trate de mantener las puertas cerradas y que nadie ingrese.

Jorge: Mire, en esta casa no hay timbre. Si necesita comunicarse conmigo, llámenme, es la manera.

Una de las cosas que llamó la atención es que la voz de Ugalde, al comunicar un crimen de tal envergadura, no se escuchó quebrada ni tampoco realizó pausas.

El momento en que Carabineros llegó a la vivienda

Luego de que Ugalde denunciara el crimen, un grupo de Carabineros llegó a la vivienda respectiva, donde luego de que una funcionaria dijera "hola", se ve aparecer al hombre.

"Buenas tardes. Él es mi cuñado, en el dormitorio hay dos niños, que son de 16 a 17 años, son mis sobrinos, hijos de él", le dice Jorge Ugalde a la carabinera, quien se mostró completamente serio ante la situación.

"¿Están fallecidos?", le dice la funcionaria, a lo que Ugalde dice que sí para luego llevar a los Carabineros a la habitación donde se encontraban los menores.

Por último, la carabinera le dice a sus compañeros que hay una pistola en el lugar de los hechos.

