Realizan diligencias en Servicio de Salud Metropolitano Sur por diferencias en el pesaje de droga incautada

05 nov. 2025 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigieron este miércoles a las dependencias del Servicio de Salud Metropolitano Sur, ubicado en la comuna de San Miguel, para realizar las diligencias respectivas en el marco de una denuncia que ha presentado la Contraloría General de la República.

En concreto, el órgano fiscalizador ha emitido informes en el que se revela que ha habido variaciones en el peso de las drogas que son incautadas en los procedimientos policiales hasta que son recepcionadas por los respectivos servicios de salud.

¿Qué informó la Fiscalía por la variación en el pesaje de drogas?

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregó mayores detalles de las diligencias que se realizaron en las dependencias del respectivo servicio de salud, quien señaló que "estamos viendo todos los procesos de trabajo, desde la recepción de la droga hasta la destrucción de la misma. Por lo tanto, se están haciendo diligencias periciales y diligencias investigativas a fin de poder llegar finalmente a la conclusión de si tenemos o no la posible existencia de algún delito".

El persecutor también explicó cómo es el proceso que se realiza para destruir las sustancias ilícitas, contando que "la policía incauta una cantidad de droga determinada, con esa cantidad de droga se hace un pesaje bruto, esa droga se trae al servicio de salud, el servicio de salud nuevamente, en este caso en particular, pesa nuevamente la droga".

Tras el procedimiento anterior, el fiscal Barros señaló que después "se hace un acta de recepción de esa droga, donde se sacan las muestras y contramuestras para efectuar las pericias que requiere la Fiscalía para posteriormente llevar estas causas a juicio y después viene todo un proceso interno hasta la destrucción. Toda esa cadena de procesos es lo que estamos estableciendo, si se ha realizado o no conforme a las normativas legales".

Respecto a otros procedimientos, el persecutor señaló que también se están periciando equipos electrónicos y de pesaje, a fin de esclarecer si el error de pesaje puede deberse a algo técnico.

"Vamos a revisar todos los procesos y en el evento de existir alguna anormalidad se buscará la responsabilidad penal si es que la hubiese", concluyó el fiscal Barros.

