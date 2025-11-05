Revelan nuevo video de la noche en que desapareció concejala de Villa Alegre: "Ella no iba manejando ese auto"

05 nov. 2025 - 16:38 hrs.

¿Qué pasó?

A casi cinco meses de la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre cuyo rastro se perdió el 15 de junio pasado después de visitar a unos amigos en su vehículo, sus dos hijas dieron a conocer un nuevo video que entregaría antecedentes claves del caso.

Un video revelador

Javiera y Camila Gallegos González, hijas de la concejala de 73 años, explicaron en un programa de Canal 13 que un nuevo registro audiovisual muestra el vehículo en el que estaba su madre la noche de la desaparición, circulando a alta velocidad pasadas las 2 de la madrugada, a pesar de que sus amigos dijeron que se devolvió a su casa pasadas las 00:00 horas.

"Ver esta imagen fue algo muy decisorio en nuestra perspectiva de cómo habíamos planteado esto, que todavía no sabíamos si era asalto, secuestro", explicó Javiera.

Sin embargo, contó que gracias a este y otros registros confirmaron la hipótesis de que a su mamá la habrían secuestrado. "En este video no se nota tanto, pero el vehículo va solo con las luces neblineras, en otras cámaras se logra percibir mejor que va con las luces apagadas", afirmó.

Además, reveló que les llamó la atención que el vehículo iba alta velocidad e incluso pegó un salto: "Al pasar este lomo de toro el auto habría hecho un ruido súper fuerte. Uno de los vecinos declara que ese ruido fue el que lo motivó a acercarse a la ventana, asomarse, y ahí es cuando esta persona dice ver el vehículo que se sube a la berma y luego el vehículo retrocede y tomaría de nuevo el camino", agregó.

"Ella no iba manejando ese auto"

Javiera confirmó que ese era el auto de su mamá, pero aseguró que es imposible que ella estuviera manejando a esa velocidad: "Nosotras desde el comienzo pensamos que ella no manejaba su vehículo, al menos por voluntad propia".

En la misma línea, Camila comentó que su madre "era super respetuosa con las leyes del tránsito, sobre todo si salía de noche, sumado a que estaba chispeando y se acercaba un temporal. Ella era una persona muy cauta, muy precavida. Nosotras tenemos la certeza de que ella no iba manejando ese auto".

"Con mi hermana y como familia mantenemos que esto fue un crimen organizado de un secuestro con un eventual homicidio hacia nuestra madre. Mi mamá era concejal de la comuna de Villa Alegre, tenía un rol fiscalizador de forma constante, denunciando a distintas administraciones de la comuna", añadió. En tanto, Javiera agregó que algunos vecinos les dijeron que su madre había recibido antes amenazas de muerte.

Todo sobre Policial