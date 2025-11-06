Conductor provocó corte de luz y agua tras protagonizar choque durante una persecución policial en Estación Central

06 nov. 2025 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor fue detenido tras protagonizar una persecución policial en la comuna de Estación Central, que terminó con un choque de alta energía a un poste de luz y a un grifo, generando problemas en el sector.

Persecución policial terminó con choques a poste de luz y grifo

El hecho se produjo la madrugada de este jueves, durante un patrulla preventivo que realizaba Carabineros. Al intentar fiscalizar a un vehículo que transitaba con las luces apagadas y con tres personas en su interior, el conductor no se detuvo y se dio a la fuga.

De inmediato se inició un seguimiento controlado que finalizó en avenida Las Parcelas, lugar en donde la persona que manejaba perdió el control y terminó chocando con un grifo y un poste del alumbrado público, generando cortes de agua y luz en las casas del lugar.

Los ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración, siendo trasladados hasta la ex Posta Central. Una joven de 19 años que iba como copiloto permanece grave.

Conductor no tenía licencia y documentos estaban vencidos

"Al revisar los antecedentes del conductor, se verifica que él no ha obtenido licencia de conductor y que se presenta su documentación vencida", indicó el mayor Gastón Gallardo, de la 30 Comisaría Radiopatrullas, sin embargo, aclaró que "no presenta encargo policial".

"Se presume que habría sido el motivo por el cual inicia su huida, ya que no dio espacio para establecer un diálogo con él o realizar alguna otra interacción", agregó el uniformado.

Al respecto, la autoridad señaló que el conductor "al ver la presencia policial y solicitarle que se detenga para ser controlado, inmediatamente huye a alta velocidad, lo que genera estas consecuencias".