Detienen a hombre que intentó robar en una sucursal bancaria en Macul

06 nov. 2025 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 34 años fue detenido la madrugada de este jueves tras intentar robar en una sucursal bancaria ubicada en la la comuna de Macul, Región Metropolitana.

El hecho se registró a eso de las 02:00 horas, en una sucursal de BancoEstado emplazada en la intersección de Av. Vicuña Mackenna con calle Escuela Agrícola.

Desde ese lugar personal de Carabineros recibió una alerta por activación de alama. Al llegar al lugar se percataron que las puertas estaban abiertas, encontrándose con un hombre en su interior.

Hombre fue detenido por Carabineros

"Se logró la detención de un sujeto que minutos antes habría ingresado de forma indebida y a la fuerza a uno de los sucursales de Banco Estado", informó el teniente Sebastián Fernández Vázquez, de la Prefectura Santiago Oriente.

"El sujeto fue sorprendido al interior sustrayendo diversas especies, las cuales se lograron incautar y ser entregadas al encargado de la sucursal", agregó la autoridad.

El uniformado continuó señalando que el antisocial, quien cuenta con antecedentes penales, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.