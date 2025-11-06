Dos grabaciones muestran toda la golpiza: Paciente es atacado en Cesfam mientras hablaba con personal médico

06 nov. 2025 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto han generado las imágenes captadas por cámaras de seguridad de un paciente que el martes fue atacado por un grupo de hombres en el Cesfam Amanecer de Temuco, región de La Araucanía, luego de recibir atención por un corte en el cuero cabelludo.

De acuerdo con la información policial, los agresores estaban esperando que el hombre terminara de ser atendido para realizar el ataque, hecho por el cual ya hay dos detenidos.

¿Qué se sabe de la agresión al paciente en el Cesfam de Temuco?

"Habría entrado un paciente con lesiones, presumiblemente con arma blanca. Fue atendido por personal del consultorio", indicó el alcalde de Temuco, Roberto Neira, en Radio Bío Bío. "Dos médicos del consultorio estaban conversando con él cuando en ese instante tres individuos, uno de ellos presumiblemente con un arma blanca, lo golpearon fuertemente".

El hecho ocurrió alrededor de las 13:17 horas y fue captado por cámaras de seguridad, las que en dos videos muestran que la víctima fue golpeada con puños, hasta que cayó al suelo, donde lo patearon.

Víctima no quiso denunciar la agresión

Debido a lo ocurrido, la Municipalidad activó los protocolos correspondientes y acudió Seguridad Ciudadana, además de Carabineros.

Sin embargo, a la llegada del personal policial, los agresores se dieron a la fuga y la víctima no quiso denunciar lo ocurrido, por lo que se abrió una investigación de oficio.

"No hay ningún funcionario herido. Estas personas ingresaron con mucha violencia, provocaron bastante temor y las personas tuvieron que recurrir a las oficinas a encerrarse, porque los testigos indican que uno de ellos venía con arma blanca", afirmó Neira.

Medidas tras el ataque

Luego del violento hecho, la Municipalidad de Temuco reforzó la seguridad en sus centros de salud. El alcalde Roberto Neira anunció medidas inmediatas y la apertura de una investigación.