Amiga de la hermana del fotógrafo: ¿Quién es la nueva testigo clave del triple crimen en La Reina?

06 nov. 2025 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo nombre surgió en el caso del triple crimen ocurrido en La Reina el pasado 18 de octubre, cuando fueron encontrados sin vida el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años. De momento, la Fiscalía informó que hay cuatro imputados, aunque solo está en prisión preventiva Jorge Iván Ugalde, cuñado de Eduardo y tío político de los adolescentes.

También figura como imputada Trinidad Cruz-Coke, hermana y tía de las víctimas, sin embargo, en las últimas horas apareció el nombre de una amiga suya, quien sería de momento la única testigo del caso.

¿Quién es la nueva testigo del crimen?

Según dio a conocer 24 Horas, la Fiscalía citó a declarar a Helga Möller Zunino, psicóloga de profesión y amiga cercana de Trinidad.

Ambas viajaron juntas a Pichilemu el día del crimen, por lo que no se encontraban en Santiago, según pudo confirmar el Ministerio Público. Según dijo Trinidad en su declaración, ese día salió de su casa "alrededor de las 9:30 horas en compañía de una amiga, quien me pasó a buscar a mi domicilio en su vehículo para dirigirnos a la comuna de Pichilemu con la finalidad de comprar un terreno".

Cuando iban de regreso a Santiago, "recibí un llamado telefónico de mi esposo a las 20:09 horas indicándome que había encontrado a mi hermano y mi sobrino fallecidos al interior de su domicilio. Ante dicha noticia tomé la decisión de no llegar a mi casa, por lo que fui hasta el domicilio de mi amiga", declaró la hermana de la víctima, según pudo recoger Mega Investiga.

De hecho, durante los últimos días, Trinidad se estaría alojando en la casa de su amiga en Las Condes. Incluso, un vehículo a nombre de Jorge Ugalde está estacionado dentro de la vivienda.

Para la Fiscalía, la declaración de Möller podría resultar clave en establecer una eventual participación de Trinidad en el crimen como autora intelectual, lo que hasta ahora no ha sido acreditado, motivo por el que no ha sido detenida.