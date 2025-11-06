"Está shockeada": Habla abogado de Trinidad Cruz-Coke, hermana de fotógrafo asesinado con sus mellizos

06 nov. 2025 - 05:50 hrs.

¿Qué pasó?

El triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos mellizos de 17 años, encontrados sin vida el pasado 18 de octubre en su casa de la comuna de La Reina, Región Metropolitana, sigue sumando nuevas aristas.

Jorge Ugalde, principal sospechoso —cuñado de Cruz-Coke y tío político de los adolescentes— fue enviado a prisión preventiva el martes, y tras eso, las miradas comenzaron a apuntar hacia Trinidad Cruz-Coke, su esposa y hermana del fotógrafo asesinado.

Su abogado, Marcelo Castillo, conversó con la prensa durante la noche del miércoles, asegurando que las hipótesis que maneja la Fiscalía estarían lejos de ser ciertas.

¿Qué dijo el abogado de Trinidad Cruz-Coke?

"Vinimos a buscar algunos documentos que son importantes para descartar todas estas cosas que se han dicho del supuesto móvil económico, que es totalmente falso, y otras cosas que han aparecido en la prensa de manera descabellada", afirmó.

"Por ejemplo, el tema del envenenamiento y varias otras cosas más (...) nos interesa descartar las imputaciones que se le hacen tanto a Trinidad como a Jorge Iván", agregó Castillo.

El abogado sostuvo que "nos interesa que él (Jorge) recupere la libertad lo más pronto posible", y detalló que Trinidad "está obviamente shockeada, si mataron al hermano. Todavía está anímicamente recuperándose".

Trinidad está como imputada en el marco de la investigación

Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con conflictos económicos entre Trinidad y Jorge Ugalde con la víctima, principalmente por una sociedad familiar y una herencia de más de $1.000 millones.

Trinidad figura como imputada en la investigación, pero no ha sido detenida. De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer no estaba en terreno que compartía con su hermano al momento del triple asesinato.

En los últimos días, llamó la atención su actitud distante tras lo ocurrido, pues no asistió al funeral de sus sobrinos. Además, cuando fue interrogada por la policía, se puso a hacer yoga, alegando un dolor de espalda.

Sin mencionarla, la fiscal jefa de Género, Carolina Remy-Maillet, planteó la posibilidad de "coautoría o participación de otras personas (en el crimen), no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie".