Chubascos, tormentas eléctricas y viento de 40 km/h en Santiago este jueves: Conoce el pronóstico de lluvia en todo Chile
¿Qué pasó?
De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este jueves 6 de noviembre.
En específico, se trataría de siete regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.
Zona central
En Rancagua, en la región de O'Higgins, estaría nublado con chubascos, probables tormentas eléctricas y viento entre 25 y 40 km/h en la tarde, lo que se extendería hasta la noche, pero sin viento.Ir a la siguiente nota
En Talca, en la región del Maule, se registrarían chubascos y probables tormentas eléctricas con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde. En la noche seguirían las mismas condiciones, pero sin viento.
En Chillán, en la región de Ñuble, caerían chubascos y probables tormentas eléctricas con viento entre 25 y 40 km/h en la tarde, lo que se extendería hasta la noche, pero sin viento.
Zona sur
En Concepción, en la región del Biobío, habría chubascos aislados y probables tormentas eléctricas en la tarde.
En Temuco, en la región de La Araucanía, se esperan chubascos en la mañana y tarde, con probables tormentas eléctricas después de las 12:00 horas.
En Punta Arenas, en la región de Magallanes, estaría nublado con chubascos débiles en la mañana.
¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?
De acuerdo con la DMC, se han pronosticado lluvias para este jueves en la Región Metropolitana.
En detalle, se esperan chubascos y probables tormentas eléctricas con viento entre 25 y 40 km/h en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 9°C y 19°C.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Probables tormentas": Jaime Leyton entrega su pronóstico para este jueves en Santiago y el resto del país
- "Corriente en chorro": Meteorología alerta por viento de hasta 110 km/h con tormentas de arena en dos regiones
- "Hay sectores que pueden superar los 10 mm": Alejandro Sepúlveda detalla las lluvias que se esperan para mañana en Santiago