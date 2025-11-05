"Probables tormentas": Jaime Leyton entrega su pronóstico para este jueves en Santiago y el resto del país

05 nov. 2025 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este jueves 6 de noviembre en la Región Metropolitana y el resto del país, adelantando lluvias y probables tormentas eléctricas en la zona central.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este jueves 6 de noviembre?

El experto señaló que en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá estará en "la costa de ambas regiones con abundante nubosidad en gran parte de la jornada". "Al contrario, en Antofagasta varía de nublado matinal a cielo despejado. En Copiapó escasas nubes dispersa con ambiente templado y máxima de 22°C".

"En Coquimbo no hay mayores novedades, porque la nubosidad va a ser bien escasa, con ambiente templado en los sectores interiores. En Valparaíso, también en los sectores aledaños, varía de nublado a escasa nubosidad. Al final de la tarde vuelven a aumentar estas nubes (...), además se esperan chubascos al final del día y probables tormentas aisladas con ambiente fresco en la ciudad de Los Andes", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este jueves 6 de noviembre?

Leyton expuso que "a la zona central vienen, llegan, ya están aquí, las precipitaciones. Chubascos al final de la jornada y al comienzo del día con cielos despejados, luego aumenta la nubosidad y comienzan los chubascos al atardecer, además con la probabilidad importante de tormentas aisladas. Al contrario, en la costa, solamente con nubosidad y ambiente fresco en Concepción".

"En la zona centro-sur del país, marginalmente esta baja segregada afectaría con chubascos y también con la probabilidad de tormentas eléctricas en la región de La Araucanía. El resto de esta parte del país, entre nubes y sol, variando a escasa nubosidad, con ambiente moderadamente templado", sostuvo.

"Lenta y gradualmente comienza a cambiar la estabilidad en la región de Aysén. Aparece el sol entre nubes con ambiente templado todavía, eso sí, las mañanas más abrigadas. En la región de Magallanes, prácticamente sin cambios, pero con cielo cubierto en Punta Arenas", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este jueves 6 de noviembre?

Leyton detalló que "la Región Metropolitana se presentaría con cielos despejados al comienzo del día, aumenta la nubosidad y llegan los chubascos. Pero además, con la probabilidad importante de tormentas eléctricas aisladas en las distintas comunas de la capital."

"En San José de Maipo durante todo el día prácticamente con cielo nublado y ambiente fresco con una mayor probabilidad de tormentas eléctricas", añadió.

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 9°C y 20°C

Melipilla: 10°C y 19°C

Santiago: 10°C y 20°C

Buin: 9°C y 19°C

San José de Maipo: 7°C y 17°C

Temperaturas pronosticadas para este jueves 6 de noviembre en el país