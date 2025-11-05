Logo Mega

Pronóstico de lluvia para este miércoles: Revisa las regiones de Chile donde se esperan precipitaciones

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este miércoles 5 de noviembre.

En específico, se trataría de tres regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.

Zona sur

En Temuco, en la región de La Araucanía, estaría nublado con chubascos y probable tormenta eléctrica en la tarde.

En Valdivia, en la región de Los Ríos, se registrarían chubascos y probable tormenta eléctrica en la tarde.

En Punta Arenas, en la región de Magallanes, caerían chubascos aislados con viento entre 40 y 60 km/h en la tarde.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este miércoles en la Región Metropolitana. En detalle, se espera un cielo despejado en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 8°C y 26°C.

