"El tiempo se mantiene absolutamente estable": Revisa el pronóstico de Jaime Leyton para este miércoles 5 de noviembre

04 nov. 2025 - 22:17 hrs.

El periodista meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de noviembre en la Región Metropolitana y el resto del país.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este miércoles 5 de noviembre?

"Sin mayores variaciones, la costa (de la zona norte) amanece nublada y varía a despejado con ambiente templado. En Calama completamente libre de nubes, eso sí con mañana más bien fría y en Copiapó, al contrario, la jornada comienza abrigada y además se torna más bien calurosa", sostuvo el experto.

"En la zona centro-norte del país se mantiene el tiempo estable con escasa nubosidad. Nuevamente, La Serena con algunas nubes dispersas al comienzo de la jornada, y el resto de día con cielos prácticamente despejados, al igual que en Valparaíso, donde el ambiente va a estar templado", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este miércoles 5 de noviembre?

Leyton expuso que "en la zona central el tiempo se mantiene absolutamente estable, con ambiente templado en Rancagua y moderadamente caluroso. Cielos completamente despegados hasta Ñuble y en la región de Biobío con escasas nubes, es decir, completamente estable".

Más al sur, indicó que "comienzan a aparecer más cantidad de nubes pero no tantas todavía. Ambiente templado tanto en la región de La Araucanía como en la región de Los Ríos. Escasa nubosidad en la región de Los Lagos, y ambiente fresco en Puerto Montt".

"Nuevamente, se mantiene la estabilidad y los cielos completamente despejados en la región de Aysén. Eso sí, nuevamente comienzan con heladas, 0°C en Coyhaique, pero asciende a calurosos 20°C. En la región de Magallanes, con abundante nubosidad, de hecho el cielo estará cubierto en el extremo más austral", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este miércoles 5 de noviembre?

Respecto a la Región Metropolitana, el meteorólogo señaló que "el ambiente predominantemente va a estar libre de nubes, con ambiente moderadamente caluroso en algunas comunas, como es el caso de Colina y el centro de la ciudad. Templado al sur de la región".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 8°C y 26°C

Melipilla: 7°C y 21°C

Santiago: 8°C y 25°C

Buin: 7°C y 24°C

San José de Maipo: 8°C y 21°C

Temperaturas pronosticadas para este miércoles 5 de noviembre en el país

Arica: 16°C y 21°C

Iquique: 16°C y 21°C

Calama: 1°C y 24°C

Antofagasta: 15°C y 19°C

Copiapó: 10°C y 27°C

La Serena: 10°C y 19°C

Ovalle: 7°C y 25°C

Quillota: 9°C y 23°C

Los Andes: 7°C y 27°C

Valparaíso: 11°C y 20°C

Rancagua: 8°C y 24°C

Talca: 9°C y 26°C

Chillán: 7°C y 26°C

Concepción: 8°C y 21°C

Los Ángeles: 8°C y 25°C

Temuco: 7°C y 21°C

Valdivia: 7°C y 22°C

Osorno: 5°C y 19°C

Puerto Montt: 9°C y 16°C

Castro: 7°C y 18°C

Puerto Aysén: 1°C y 19°C

Coyhaique: 0°C y 20°C

Puerto Natales: 4°C y 12°C

Punta Arenas: 6°C y 11°C

Puerto Williams: 6°C y 11°C

