Incluye a la Metropolitana: Diez regiones del país están bajo aviso por posibles tormentas eléctricas

04 nov. 2025 - 13:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso este martes para tres regiones de la zona sur, debido a que se pronostican probables tormentas eléctricas.

Además, el organismo actualizó un aviso por el mismo fenómeno meteorológico, emitido el lunes y que afectaría a siete regiones de la zona central, incluyendo la Región Metropolitana.

Estas son las regiones que podrían presentar tormentas eléctricas

Respecto al aviso que fue actualizado, que responde a la condición sinóptica de "baja segregada", estará vigente desde la tarde del miércoles 5 de noviembre hasta la noche del jueves 6 del presente mes. Asimismo, algunas regiones también podrían tener precipitaciones aisladas.

Según la última actualización que hizo la DMC, las siete regiones de la zona central que podrían verse afectadas por tormentas eléctricas son:

Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera).

Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera).

Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

O'Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera).

En el caso del Biobío, el fenómeno se vivirá el miércoles y el jueves, mientras que para las regiones restantes solo el jueves.

Tormentas eléctricas en la zona sur

La DMC emitió este martes un nuevo aviso, vigente desde la mañana del miércoles 5 de noviembre hasta la tarde de la misma jornada, y que responde a la condición sinóptica "inestabilidad atmosférica".

Las tres regiones que se verían afectadas por tormentas eléctricas en la zona sur son:

Desde la DMC señalan que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

El organismo también llama a los ciudadanos a mantenerse informados de las condiciones del tiempo, sobre todo si "realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre El Tiempo