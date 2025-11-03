Incluye a toda la Región Metropolitana: Emiten aviso de tormentas eléctricas para 7 regiones de la zona central de Chile

03 nov. 2025 - 17:57 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a siete regiones de la zona central del país, incluyendo a la Metropolitana y a todas las comunas de Santiago.

¿Cuándo habría tormentas eléctricas?

Según informó el organismo, se podrían registrar tormentas eléctricas desde la mañana del miércoles 5 de noviembre y hasta la noche del jueves 6 de noviembre, debido a la condición sinóptica de baja segregada.

El fenómeno se registraría principalmente durante la tarde-noche del jueves e incluiría precipitaciones aisladas, similares a las del pasado viernes.

¿Qué regiones tendrán tormentas?

Las siete regiones afectadas por tormentas eléctricas serán:

Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Valparaíso (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

O'Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

En el caso del Biobío, el fenómeno se vivirá el miércoles y el jueves, mientras que para las regiones restantes solo el jueves.

Cabe consignar que un aviso meteorológico de la DMC se entrega cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

