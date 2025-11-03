"Ojo con las granizadas": Alejandro Sepúlveda anuncia lluvias y probables tormentas eléctricas para esta semana en Santiago

03 nov. 2025 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, anunció que una "baja segregada" dejará lluvias esta semana en la ciudad de Santiago. Pero eso no es todo, porque además de las precipitaciones, podrían registrarse tormentas eléctricas y granizadas en varios puntos de la Región Metropolitana.

"Es parecido a lo que pasó el viernes, aunque ahora podría ser un poquitito más generoso en cuanto a los montos de precipitación", explicó en su reporte para Meganoticias Amanece.

"Ojo con las granizadas"

Sepúlveda indicó que el día en que se registrarían las precipitaciones será el próximo jueves 6 de noviembre y que "la probabilidad está desde sectores de la región de Coquimbo hasta zonas de la región de Los Lagos".

El profesional comparó la situación a las lluvias de Halloween, pero anunció que "ahora va a hacer más frío", ya que el pasado viernes se registraron 23°C y el próximo jueves solo se llegaría a los 19°C en la capital.

"La probabilidad de precipitaciones no es durante todo el día, así que en la mañana tendremos harta nube, algunos claros de sol cerca del mediodía y la probabilidad de precipitaciones (...) está entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche", dijo.

Tras esto, explicó que "esa es la ventana", ya que "una de las características de estas bajas segregadas, es que dejan lluvia diversos momentos en distintos puntos del día, como ocurrió el viernes pasado".

"Ojo con las granizadas y con la probabilidad de tormentas eléctricas", advirtió sobre el fenómeno que se registraría en Santiago, y otras nueve regiones, entre "la Cordillera de la Costa, valles y Cordillera de los Andes".

