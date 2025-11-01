Pronóstico de lluvias para este domingo 2 de noviembre: Estas zonas esperan precipitaciones

01 nov. 2025 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del domingo 2 de noviembre.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández contará con cielos nublados todo el día. Se esperan temperaturas de 12 y 16° de mínima y máxima, respectivamente. Sin embargo, no se registrarán lluvias.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 18 y 24°. Durante la jornada dominical se esperan lluvias en la madrugada y en la tarde.

Zona central

La zona centro espera que las temperaturas sigan al alza, alcanzando incluso los 28°. Para este domingo no se pronostican chubascos en el sector.



Zona sur

La zona sur tendrá días parcialmente nublados, mientras que solamente Torres del Paine y Punta Arenas recibirán lluvias.

¿Lloverá en Santiago este domingo?

Finalmente, y de acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos despejados durante la jornada dominical. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 28°.

Para este domingo 2 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

Todo sobre El Tiempo