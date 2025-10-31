Baja leve de temperaturas traerá lluvias en algunos sectores del país: Revisa en qué zonas lloverá este sábado

31 oct. 2025 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del sábado 1 de noviembre.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández tendrá cielos con nubosidad parcial en todo el día. Se esperan temperaturas de 11 y 16° de mínima y máxima, respectivamente. No se registrarán lluvias en la isla.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 19 y 24°. Durante la jornada del sábado no se esperan lluvias.

Zona central

En la zona centro las temperaturas disminuirán levemente, alcanzando incluso los 24°. Para este sábado no se pronostican chubascos en el sector.



Zona sur

La zona sur tendrá días parcialmente nublados, mientras que Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas recibirán lluvias.

¿Lloverá en Santiago este sábado?

De acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos nublados durante la jornada del sábado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24°.

Para este sábado 1 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

