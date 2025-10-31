Logo Mega

Baja leve de temperaturas traerá lluvias en algunos sectores del país: Revisa en qué zonas lloverá este sábado

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que algunas regiones del país reciban lluvias durante la jornada del sábado 1 de noviembre.

Zona insular

El archipiélago de Juan Fernández tendrá cielos con nubosidad parcial en todo el día. Se esperan temperaturas de 11 y 16° de mínima y máxima, respectivamente. No se registrarán lluvias en la isla.

Rapa Nui, por su parte, tendrá cielos con nubosidad parcial y las temperaturas irán entre los 19 y 24°. Durante la jornada del sábado no se esperan lluvias.

Zona central

En la zona centro las temperaturas disminuirán levemente, alcanzando incluso los 24°. Para este sábado no se pronostican chubascos en el sector.

Zona sur

La zona sur tendrá días parcialmente nublados, mientras que Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas recibirán lluvias.

¿Lloverá en Santiago este sábado?

De acuerdo a Meteorología, la capital del país amanecerá con cielos nublados durante la jornada del sábado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 24°.

Para este sábado 1 de noviembre no se esperan chubascos en el Gran Santiago.

