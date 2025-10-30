"Jet a bajo nivel": Emiten aviso por viento de hasta 100 km/h en la zona sur de Chile para este fin de semana

30 oct. 2025 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "viento normal a moderado" que afectará a un sector de la zona sur del país este fin de semana.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirá el viento?

La medida se encuentra vigente desde la tarde de este sábado 1 hasta la tarde del domingo 2 de noviembre, en la región de Magallanes.

Según detalló Meteorología, el fenómeno se produciría en el sector de la Pampa Patagónica Sur, a raíz de una condición sinóptica de "jet a bajo nivel".

Vientos de hasta 100 km/h

En el aviso se detalla que para la jornada del sábado se espera que la intensidad del viento sea entre 50 y 100 kilómetros por hora (km/h).

Lo mismo se encuentra pronosticado para el día domingo, último día en que se registraría el fenómeno en la región.

