Afectaría a algunas comunas de Santiago: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a tres regiones de la zona central país, incluyendo a la Metropolitana y algunas comunas de Santiago.
El fenómeno se dará a causa de una "inestabilidad atmosférica" y vendrá acompañado de precipitaciones aisladas, según informó el organismo.
¿Qué regiones tendrían tormentas eléctricas?
Según reveló la DMC, las regiones y zonas que podrían registrar tormentas eléctricas son:
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos
- Cordillera
En las comunas de Petorca, Cabildo, Putaendo, Santa María, San Esteban, Catemu, San Felipe, Panquehue, Llayllay, Rinconada, Calle Larga y Los Andes.
Región Metropolitana
- Precordillera
- Cordillera
En las comunas de Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.
Región de O'Higgins
- Precordillera
- Cordillera
En las comunas de Mostazal, Codegua, Machalí, Rengo y San Fernando.
¿Cuándo serían las tormentas?
Las probables tormentas se registrarían desde la tarde del viernes 31 de octubre y hasta la madrugada del sábado 1 de noviembre.
Sin embargo, detallaron que el fenómeno se vivirá "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".
Notas relacionadas
- "Este jueves caloraso": Alejandro Sepúlveda pronostica temperaturas de 30°C a la sombra para este 30 de octubre
- ¿Cuánto calor hará este jueves en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo de Meteorología
- Se aproximan lluvias a Santiago en noviembre: Instituto noruego anuncia precipitaciones para este sábado y la próxima semana