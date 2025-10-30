Afectaría a algunas comunas de Santiago: Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país

30 oct. 2025 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarían a tres regiones de la zona central país, incluyendo a la Metropolitana y algunas comunas de Santiago.

El fenómeno se dará a causa de una "inestabilidad atmosférica" y vendrá acompañado de precipitaciones aisladas, según informó el organismo.

¿Qué regiones tendrían tormentas eléctricas?

Según reveló la DMC, las regiones y zonas que podrían registrar tormentas eléctricas son:

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos

Cordillera

En las comunas de Petorca, Cabildo, Putaendo, Santa María, San Esteban, Catemu, San Felipe, Panquehue, Llayllay, Rinconada, Calle Larga y Los Andes.

Región Metropolitana

Precordillera

Cordillera

En las comunas de Colina, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.

Región de O'Higgins

Precordillera

Cordillera

En las comunas de Mostazal, Codegua, Machalí, Rengo y San Fernando.

¿Cuándo serían las tormentas?

Las probables tormentas se registrarían desde la tarde del viernes 31 de octubre y hasta la madrugada del sábado 1 de noviembre.

Sin embargo, detallaron que el fenómeno se vivirá "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".