¿Cuánto calor hará este jueves en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo de Meteorología

29 oct. 2025 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Después de las altas temperaturas registradas en Santiago este miércoles, para este jueves 30 de octubre se proyecta una jornada aún más calurosa, e incluso en algunos sectores de la Región Metropolitana (RM) se pronostican máximas de hasta 31°C.

Así lo indica el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anticipa una jornada completamente despejada desde la mañana y con una radiación UV en categoría "Muy alta".

Revisa el pronóstico del tiempo en la RM para este jueves

Este jueves será el día de mayores temperaturas en la semana en buena parte de la zona central, aunque en la Región Metropolitana las máximas superarán lo habitual para el mes de octubre.

De acuerdo al pronostico de Meteorología, estas serán las temperaturas en la RM para este jueves:

Colina: 9°C y 31°C

9°C y 31°C Melipilla: 8°C y 28°C

8°C y 28°C Curacaví: 7°C y 29°C

7°C y 29°C Santiago Norte: 9°C y 30°C

9°C y 30°C Santiago Oriente: 11°C y 29°C

11°C y 29°C Santiago Centro: 10°C y 29°C

10°C y 29°C Santiago Poniente: 10°C y 290°C

10°C y 290°C Santiago Sur: 8°C y 29°C

8°C y 29°C San José de Maipo: 7°C y 27°C

Temperaturas históricas

A pesar de las altas temperaturas registradas en la zona central, la DMC reveló que este no ha sido el octubre más caluroso de la historia en Santiago, sino que en 2024 se alcanzó el peak histórico jamás registrado con una máxima de 34,3°C.

La institución también reveló que el año pasado, Punta Arenas marcó su mayor temperatura histórica durante octubre, con una máxima de 19,9°.

Mientras que en octubre de 1936, Valparaíso alcanzó una máxima de 34,4°, la difícilmente se pueda superar.

