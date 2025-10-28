Por inestabilidad atmosférica: Meteorología emite aviso de probables tormentas eléctricas en 2 regiones de la zona sur

28 oct. 2025 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que afectarán a mediados de esta semana a la zona sur del país.

Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde y cuándo se producirán las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente en la precordillera y la Cordillera de la región de La Araucanía, además de la Cordillera de la región de Los Ríos.

Las tormentas eléctricas se podrían registrar a partir de la tarde hasta la noche de este miércoles 29 de octubre, a raíz de una condición de inestabilidad atmosférica.

El pronóstico del tiempo para La Araucanía y Los Ríos

Meteorología pronostica que este miércoles en La Araucanía predomine la nubosidad parcial, a excepción de Angol, donde estará despejado con una mínima de 7°C y una máxima de 22°C.

En Temuco, Villarrica y Pucón las extremas serán de 5°C y 20°C, mientras que en Puerto Saavedra de 8°C y 15°C.

En Los Ríos también predominará la nubosidad parcial, con temperaturas que irán de los 3°C a los 20°C en La Unión y Río Bueno. Para Valdivia se pronostica una mínima de 3°C y una máxima de 19°C, mientras que en Panguipulli el termómetro se encontrará entre los 6°C y 20°C. En Lago Ranco las temperaturas extremas que se esperan son de 5°C y 20°C.

Todo sobre El Tiempo