Feriado de Halloween traería lluvias a Santiago: ¿A qué hora podría haber precipitaciones este viernes?

28 oct. 2025 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una semana calurosa y con máximas que rondan los 30°C es la que se pronostica para Santiago, sin embargo, el viernes bajarán los termómetros en la Región Metropolitana e incluso se anticipa la probabilidad de precipitaciones.

¿A qué hora podría llover el viernes?

Según el pronóstico del conocido Instituto Meteorológico de Noruega, el viernes 31 de octubre se espera una temperatura máxima de 22°C y con cielos parcialmente nublados.

No obstante, durante la tarde podrían caer algunas gotas, específicamente entre las 15:00 y las 21:00 horas, justo en el momento en que los niños suelen salir a pedir dulces para celebrar Halloween.

¿Cuánta lluvia podría caer?

Ahora bien, la probabilidad es baja y, en caso de haber precipitaciones, solo se anticipan 0,2 milímetros de agua caída.

De hecho, el mismo centro meteorológico menciona que este martes 28 de octubre podrían caer también 0,2 milímetros de agua en Santiago, mientras que para el miércoles la cifra sería de 0,1 milímetros.

Revisa el pronóstico para Santiago

Según el pronóstico del centro noruego, el panorama para Santiago en los próximos días será el siguiente:

Martes 28 de octubre: Mínima de 9°C y máxima de 27°C. Soleado.

Mínima de 9°C y máxima de 27°C. Soleado. Miércoles 29 de octubre: Mínima de 15°C y máxima de 27°C. Nubosidad parcial.

Mínima de 15°C y máxima de 27°C. Nubosidad parcial. Jueves 30 de octubre: Mínima de 15°C y máxima de 29°C. Soleado.

Mínima de 15°C y máxima de 29°C. Soleado. Viernes 31 de octubre: Mínima de 12°C y máxima de 22°C. Nubosidad parcial y probabilidad de precipitaciones en la tarde.

Mínima de 12°C y máxima de 22°C. Nubosidad parcial y probabilidad de precipitaciones en la tarde. Sábado 1 de noviembre: Mínima de 11°C y máxima de 26°C. Soleado.

Mínima de 11°C y máxima de 26°C. Soleado. Domingo 2 de noviembre: Mínima de 13°C y máxima de 27°C. Soleado.

