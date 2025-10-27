La lluvia llegaría este Halloween a Santiago: Pronostican hasta 12 mm en comunas de la Región Metropolitana

27 oct. 2025 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

Quedan pocos días para que se celebre Halloween, fecha que también trae consigo uno de los últimos fines de semana largos para descansar. Si bien la primavera ha tenido días cálidos que pueden pasar a jornadas nubladas, las lluvias también se han hecho presentes.

Luego de un comienzo con nubosidad parcial, con temperaturas que superarán los 20° C, para este viernes 31 de octubre se espera que las lluvias lleguen a Santiago, dejando hasta 12 mm en algunas comunas de la Región Metropolitana.

¿Cuánto llovería en Santiago este viernes?

Según el Instituto Meteorológico de Noruega, en el centro de Santiago se pronostica que comience a llover después de las 15:00 horas y que se acumule 0,6 mm durante la jornada.

En algunas comunas del sector norte de la Región Metropolitana llovería menos de dos milímetros, como es el caso de Quilicura (0,6 mm), Huechuraba (1,2 mm) y Recoleta (1,2 mm).

En Providencia y Estación Central se estima que caigan entre 1 y 1,2 mm, monto que sube levemente a 1,5 mm en Pirque y a 1,4 mm en Puente Alto.

Las comunas donde se registraría más lluvia

Las comunas en las que se espera mayor cantidad de precipitaciones son las cercanas a la precordillerana, como es usual.

Sin embargo, una excepción se vivirá en Maipú, en la zona poniente de la Región Metropolitana, ya que se esperan 12 mm, mientras que en Padre Hurtado podrían caer 5,2 mm.

En zonas como Las Condes y San José de Maipo, las precipitaciones se comenzarían a hacer presente en la tarde, después de las 15:00 horas, cayendo 6,1 mm en la primera comuna y 7,6 mm en la segunda.

Todo sobre El Tiempo