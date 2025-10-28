Emiten aviso de marejadas para 10 regiones de Chile: ¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?

28 oct. 2025 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada emitió este martes un aviso de marejadas para gran parte del país, específicamente para 10 de las 16 regiones, las que se presentarán desde el 29 al 31 de octubre.

Se tratará de marejadas del suroeste que se registrarán desde el Golfo de Arauco, en la región del Biobío, hasta Arica, en la región de Arica y Parinacota, incluyendo al archipiélago de Juan Fernández.

Mayor desarrollo de las marejadas es en marea alta

Según precisó la autoridad marítima, se espera que el mayor desarrollo del fenómeno sea entre las 04:00 y 06:00 horas y entre las 16:00 y 18:00 horas, es decir, cuando haya marea alta.

Desde la región del Biobío hasta la de Coquimbo, las marejadas comenzarán el miércoles y se extenderán hasta el jueves, mientras que desde Coquimbo hasta Arica y Parinacota se iniciarán el jueves y culminarán el viernes.

¿Qué dijeron desde la Armada por el aviso de marejadas?

Desde la Armada advirtieron que "se debe actuar con prudencia y cautela", y "respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos".

Además, hicieron un llamado a "no ingresar al mar durante el evento de marejadas", así como tampoco "desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización".

