Armada reporta aumento de flotas extranjeras en el mar chileno: ¿De qué países son?

23 oct. 2025 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados tuvo una sesión en la cual se abordó la presencia recurrente de naves pesqueras extranjeras en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Chile.

La exposición principal de la instancia -en la que participaron autoridades marítimas, pesqueras y organizaciones especializadas- estuvo a cargo del contralmirante Sigfrido Ramírez, director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada.

En dicha presentación, Ramírez detalló el comportamiento que han tenido las flotas internacionales, principalmente de China, en los últimos años. Además, se abordaron las medidas vigentes y los desafíos en cuanto al control y fiscalización de los navíos extranjeros.

¿De qué países son las flotas extranjeras en Chile?

El oficial de la Armada explicó que "desde la década de los 90 se ha observado un crecimiento constante de naves pesqueras extranjeras en alta mar, adyacente a la Zona Económica Exclusiva".

Debido a esto, en 2004 se dictaron el Decreto Supremo 123 y la Resolución Exenta 1659, con lo que se restringió el acceso a los puertos chilenos para "aquellas embarcaciones que no participan en medidas de conservación y control".

Según Ramírez, las flotas más frecuentes en la ZEE de Chile son cerqueros de atún de Ecuador y Panamá; barcos de arrastre de jurel de Rusia y Lituania; además de pesqueros de krill de China, Noruega, Rusia y Corea que operan bajo la Convención CAMLR en aguas antárticas.

A estos se suman embarcaciones menores de Perú que pescan tiburón azul y una flota potera o "liner" integrada por unas 229 naves, principalmente de China, que se dedica a la captura de calamar rojo. Estas embarcaciones están en aguas internacionales dentro del área de responsabilidad de búsqueda y salvamento de Chile, con 95 de ellas frente a Iquique y ocho dentro de la ZEE.

Por último, se informó que este 2025 se controlaron 117 barcos chinos, cuestión que representa un aumento considerable en las fiscalizaciones, respecto a los cinco navíos controlados en 2023 y los ocho de 2024.

