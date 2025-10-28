El pronóstico de Alejandro Sepúlveda para este miércoles: Lluvias en la zona central y vientos de hasta 40 km/h en el norte

28 oct. 2025 - 22:10 hrs.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de octubre en la Región Metropolitana y el resto del país.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este miércoles 29 de octubre?

"Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Taltal, amanecen con cielo gris y luego se abre al sol", señaló el comunicador, indicando que se esperan "marcas superiores a 30°C en la pampa del Tamarugal y también en la antofagastina. La camanchaca estará presente en la costa de Atacama, y hacia el interior altas temperaturas".

"Amanece otra vez con cielo gris en la costa de Coquimbo y de la región de Valparaíso, pero no solo se queda la nubosidad baja en la playa, sino que ingresara a sectores como Ovalle, Illapel, La Ligua, La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, entre otros, y luego se despejará", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este miércoles 29 de octubre?

Sepúlveda expuso que "la probabilidad de precipitaciones durante la tarde de este martes en la alta Cordillera de Los Andes abarca sectores de Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins, en esta última región además hacia el atardecer podrían caer chubascos en sectores precordilleranos. Cielo despejado en los valles y en la costa del Maule, y ya nubosidad dispersa desde Ñuble hacia el sur".

Además, sostuvo que "sigue la primavera instalada sobre el sur del territorio, a la espera de la probabilidad de precipitaciones, las cuales llegarían a estas regiones este viernes 31 de octubre. Por ahora, miércoles con nubosidad abundante en algunos sectores y nieblas durante la mañana".

"Las precipitaciones llegan durante la noche de este miércoles en parte de la Patagonia, hablamos del sector insular-sur de la región de Aysén y en la región de Magallanes, pero siempre en las islas. Hacia el interior abundante nubosidad y temperaturas máximas que estarán sobre los 14°C, con vientos que pueden rondar los 40 km/h", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este miércoles 28 de octubre?

El periodista señaló que este martes "volvió a brillar el sol este martes en Santiago y subir la temperatura, pero las nubes nos vuelven a visitar este miércoles en la Región Metropolitana. Temperaturas mínimas que van a andar en torno a los 9°C y 10°C, y las máximas sobre los 25°C, con nubes dispersas que en la tarde podrían dejar precipitaciones".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 10°C y 28°C

Melipilla: 9°C y 26°C

Santiago: 11°C y 27°C

Buin: 10°C y 26°C

San José de Maipo: 9°C y 22°C

Temperaturas pronosticadas para este miércoles 29 de octubre en el país

Arica: 17°C y 21°C

Iquique: 17°C y 20°C

Calama: 5°C y 25°C

Antofagasta: 16°C y 19°C

Copiapó: 11°C y 28°C

La Serena: 11°C y 19°C

Ovalle: 9°C y 28°C

Quillota: 10°C y 27°C

Los Andes: 9°C y 27°C

Valparaíso: 11°C y 20°C

Rancagua: 10°C y 23°C

Talca: 9°C y 27°C

Chillán: 9°C y 24°C

Concepción: 8°C y 20°C

Los Ángeles: 9°C y 23°C

Temuco: 8°C y 19°C

Valdivia: 8°C y 20°C

Osorno: 6°C y 20°C

Puerto Montt: 8°C y 18°C

Castro: 6°C y 16°C

Puerto Aysén: 6°C y 18°C

Coyhaique: 4°C y 16°C

Cochrane: 4°C y 8°C

Puerto Natales: 4°C y 15°C

Punta Arenas: 5°C y 14°C

Puerto Williams: 2°C y 15°C

