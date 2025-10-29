Se aproximan lluvias a Santiago en noviembre: Instituto noruego anuncia precipitaciones para este sábado y la próxima semana

29 oct. 2025 - 11:59 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia podría regresar a Santiago en los primeros días de noviembre, de acuerdo con el pronóstico del tiempo entregado por el Instituto Meteorológico de Noruega.

Según lo informado por el prestigioso centro en su sitio web, las precipitaciones se harían presentes este sábado 1 de noviembre en la Región Metropolitana.

Ese día caerían alrededor de 6,7 milímetros de lluvia en la capital, gran parte de la cual se registraría entre las 3:00 y las 9:00 horas. El cielo se mantendría nublado durante toda la jornada, con temperaturas entre 10°C y 20°C.

Lluvia continuaría la próxima semana en Santiago

Sin embargo, no sería el único día con precipitaciones en Santiago, ya que, de acuerdo con el instituto noruego, también llovería el martes, miércoles y jueves de la próxima semana.

El martes 4 de noviembre, la Región Metropolitana recibiría 0,3 milímetros de agua, específicamente entre las 3:00 y las 9:00 horas.

En tanto, el miércoles 5 se registrarían 1,3 milímetros de lluvia en el Gran Santiago, sobre todo durante la noche, a partir de las 21:00 horas.

Finalmente, el jueves 6 se contabilizaría 1 milímetro de agua caída en la capital, según el Instituto Meteorológico de Noruega, jornada en que las temperaturas fluctuarían entre 11°C y 19°C.

