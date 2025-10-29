"Este jueves caloraso": Alejandro Sepúlveda pronostica temperaturas de 30°C a la sombra para este 30 de octubre

29 oct. 2025 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este jueves 30 de octubre en la Región Metropolitana y el resto del país.

"Este jueves calor, caloraso, calorón, al interior de los valles centrales. Viviremos la tarde más cálida de la presente semana con temperaturas que promediarán 30°C a la sombra", sostuvo.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este jueves 30 de octubre?

El comunicador señaló que este 30 de octubre pasará "de cubierto a despejado por la tarde en el litoral del Norte Grande, diáfano el cielo hacia el interior y camanchaca matinal solo en el litoral de Atacama".

"La nubosidad acompañará a Coquimbo, Los Vilos, Quintero, Viña del Mar y San Antonio, a primera hora. Incluso, Villa Alemana, Quilpué y Casablanca también la tendrán nubosidad. La temperatura promediará desde los 17°C hasta los 20°C en el litoral de estas regiones. El calor estará hacia sectores interiores, con máximas que superarán los 30°C", indicó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este jueves 30 de octubre?

Sepúlveda expuso que "todo el panorama podría cambiar este viernes en la zona central, donde aparece nuevamente la probabilidad de precipitaciones en sectores de cordillera y la precordillera, y bajarán las temperaturas. Por eso, este jueves viviremos la tarde con los registros máximos más generosos. Incluso, máximas superiores a 20°C hasta la región de Biobío".

"Abundante nubosidad para comenzar esta jornada de jueves en el sur de país, con banco de nieblas también. A eso del mediodía se asomará el sol y en la noche, madrugada del viernes, llegarían precipitaciones débiles a La Araucanía y Los Ríos. Ya en la noche del jueves alcanzarían a la provincia de Llanquihue y en la tarde abarcarían a Chiloé y Palena", agregó.

Además, señaló que "en la tarde llegan las precipitaciones al sector insular de la región de Aysén, recién en la noche de este jueves ingresarán a Cochrane y Coyhaique, por ejemplo. Precipitaciones que se marcan de manera intermitente, incluso con algunos claros de sol, en la región de Magallanes, y vientos que pueden llegar a 50 km/h".

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este jueves 30 de octubre?

El periodista detalló que "en la Región Metropolitana vamos por la tarde más cálida de la presente semana, con cielo prácticamente despejado, salvo algunas nubes que se verán hacia la Cordillera. La temperatura promediará 29°C y 30°C, a esto de las tres o tres y media de la tarde. Incluso en sectores precordilleranos con algo de viento Raco".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 10°C y 30°C

Melipilla: 8°C y 27°C

Santiago: 11°C y 29°C

Buin: 9°C y 29°C

San José de Maipo: 8°C y 28°C

Temperaturas pronosticadas para este jueves 30 de octubre en el país

Arica: 17°C y 21°C

Iquique: 16°C y 21°C

Calama: 5°C y 25°C

Antofagasta: 16°C y 19°C

Copiapó: 11°C y 28°C

La Serena: 20°C y 10°C

Ovalle: 9°C y 28°C

Quillota: 9°C y 28°C

Los Andes: 9°C y 31°C

Valparaíso: 11°C y 17°C

Rancagua: 10°C y 26°C

Talca: 8°C y 27°C

Chillán: 10°C y 25°C

Concepción: 10°C y 19°C

Los Ángeles: 10°C y 23°C

Temuco: 10°C y 17°C

Valdivia: 9°C y 16°C

Osorno: 9°C y 17°C

Puerto Montt: 9°C y 15°C

Castro: 7°C y 15°C

Puerto Aysén: 6°C y 14°C

Coyhaique: 6°C y 13°C

Puerto Natales: 5°C y 14°C

Punta Arenas: 7°C y 14°C

Puerto Williams: 6°C y 16°C

