"Pronóstico de miedo... con la probabilidad de chubascos": Alejandro Sepúlveda adelanta el tiempo para este Halloween

30 oct. 2025 - 22:09 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre, jornada en la que se celebra Halloween, en la Región Metropolitana y el resto del país.

"¿Frío o calor?, ¿nubosidad o sol?, ¿dulce o travesura? Pronóstico de miedo para este viernes 31, incluso con la probabilidad de algunos chubascos", sostuvo.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este viernes 31 de octubre?

El comunicador indicó que este viernes "amanece cubierto en Arica, Iquique, Antofagasta y Taltal, luego sea abrirá al sol. Escasa nubosidad en el Altiplano y también en el alto Loa. Camanchaca en la costa de la región de Atacama".

"Presente también estará la nubosidad matinal esta jornada de viernes en La Serena, Los Vilos, Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, y con el avance del día quedará con cielo parcial; mientras que al interior será al revés, de menos nubosidad irá aumentando ésta, hasta que en la tarde aparece la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores de la precordillera y de la cordillera andina del tramo", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona centro-sur y sur este viernes 31 de octubre?

Sepúlveda expuso que "la probabilidad de precipitaciones en sectores de la Cordillera incluso podría alcanzar zonas de valle. Rancagua lo representa. Puede caer, por ejemplo, en sectores de Machalí, San Fernando, en las cercanías de Talca y Curicó, incluso de Chillán... Abunda la nubosidad también en la región de Biobío".

"Durante la madrugada de este viernes caerán precipitaciones en sectores de La Araucanía, también en zonas de Los Ríos, pero luego en ese sector, así como en Los Lagos se irá abriendo al sol. Algo de inestabilidad podría dejar algunos chubascos en sectores cercanos a Puerto Montt y desde ahí hacia el interior", sostuvo.

"Las precipitaciones se anotan también en zonas de la Patagonia durante esta jornada de viernes, los vientos esos sí llegarán con más fuerza el sábado y el domingo. En Punta Arenas y Porvenir se verán algunos claros de sol esporádicos, mientras que en Puerto Williams reaparecen los chubascos", añadió.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este viernes 31 de octubre?

El periodista también expresó: "mucha atención en la Región Metropolitana porque el pronóstico se viene de miedo para este viernes. Cielo con escasa nubosidad en la mañana, parcial al mediodía y nublado por la tarde, apareciendo después de las cinco o seis de la tarde la probabilidad de precipitaciones no solo en Cordillera sino que en sectores de la precordillera también y algún goterón a última hora se podría escapar hacia los valles y baja la temperatura máxima".

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 9°C y 24°C

Melipilla: 10°C y 21°C

Santiago: 10°C y 23°C

Buin: 9°C y 21°C

San José de Maipo: 8°C y 18°C

Temperaturas pronosticadas para este viernes 31 de octubre en el país

Arica: 17°C y 21°C

Iquique: 16°C y 21°C

Calama: 5°C y 24°C

Antofagasta: 16°C y 19°C

Copiapó: 10°C y 26°C

La Serena: 11°C y 18°C

Ovalle: 10°C y 23°C

Quillota: 11°C y 22°C

Los Andes: 9°C y 22°C

Valparaíso: 11°C y 17°C

Rancagua: 9°C y 20°C

Talca: 9°C y 20°C

Chillán: 9°C y 17°C

Concepción: 9°C y 16°C

Los Ángeles: 8°C y 16°C

Temuco: 7°C y 14°C

Valdivia: 9°C y 15°C

Osorno: 7°C y 16°C

Puerto Montt: 8°C y 15°C

Castro: 6°C y 15°C

Puerto Aysén: 6°C y 11°C

Coyhaique: 5°C y 10°C

Cochrane: 4°C y 8°C

Puerto Natales: 5°C y 9°C

Punta Arenas: 54C y 9°C

Puerto Williams: 2°C y 8°C

