Con precipitaciones aisladas: Estas son las comunas de la Región Metropolitana que tendrían tormentas eléctricas este viernes
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Desde la tarde del viernes 31 de octubre y hasta la madrugada del sábado 1 de noviembre se podrían registrar tormentas eléctricas en algunas comunas de Santiago y la Región Metropolitana, según advirtió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
El aviso también incluye sectores de precordillera y de cordillera para las regiones de Valparaíso y O'Higgins, que junto a la Metropolitana, registrarían precipitaciones aisladas.
¿Qué comunas de Santiago podrían tener tormentas eléctricas?
Según informó Meteorología, en la Región Metropolitana se registrarían tormentas eléctricas en la cordillera y zona alta de la precordillera de las siguientes comunas:
- Colina
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Las Condes
- La Reina
- Peñalolén
- La Florida
- Puente Alto
- San José de Maipo
- Pirque
Las demás comunas que podrían tener tormentas eléctricas
En la región de Valparaíso se podrían registrar tormentas en las comunas de Petorca, Cabildo, Putaendo, Santa María, San Esteban, Catemu, San Felipe, Panquehue, Llayllay, Rinconada, Calle Larga y Los Andes.
En tanto, para la región de O'Higgins el fenómeno se presentaría en las comunas de Mostazal, Codegua, Machalí, Rengo y San Fernando.
De acuerdo al organismo, las tormentas eléctricas se producirán "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".
