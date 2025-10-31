¿Lloverá este Halloween en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton detalla el pronóstico de precipitaciones para este viernes

31 oct. 2025 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió este viernes a la posibilidad de lluvias en la Región Metropolitana durante esta jornada de Halloween, cuestión importante para los niños que esta tarde-noche esperan con ansias poder salir a buscar dulces con sus tenebrosos disfraces.

¿Lloverá este Halloween en la Región Metropolitana?

El experto comenzó relatando que para este viernes se espera una máxima de 23 °C en la capital, al ser una jornada que estará marcada por la nubosidad a gran altura.

"Esta tarde esas nubes se van a ir espesando hacia el sector oriente en la medida que transcurra la jornada, particularmente en la tarde", detalló el profesional.

Leyton explicó que factores como el viento, cambios de temperatura y la humedad "hacen que sobre cordillera se vaya a nublar durante la tarde. Abundante nubosidad asociada a un frente, pero que en su avance se transforma y queda como baja segregada".

Debido a esto, la precordillera "recibiría más bien precipitaciones muy débiles y ocasionales. La cordillera recibiría precipitaciones débiles, pero más continuas en la tarde, y la ciudad de Santiago podría recibir una gotita en las comunas del sector oriente".

"No quiero llamarlo lluvia, en términos comunicacionales, pero podría recibir alguna gotita muy débil", reiteró Jaime Leyton al recomendar que los niños no salgan tan desabrigados a pedir dulces en este Halloween.

